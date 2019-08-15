الأمن الداخلي: مفرزة استقصاء الجنوب تستدرج مطلوبا وتوقفه في صيدا

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، في بيان لها، أنه توافرت معلومات لدى ​مفرزة استقصاء الجنوب​ في وحدة الدرك الإقليمي عن قيام شخص بعرض شقة سكنية للبيع، علما أنه مطلوب بعدّة مذكرات عدلية ويقوم بتبديل سياراته وعنوان سكنه باستمرار تهربا من الملاحقة والتوقيف، موضحة أنه نتيجةً للتحريات والاستقصاءات المكثّفة، تمكنت هذه المفرزة من توقيفه على متن سيارة نوع ( هايما فاميلي لون أسود) بتاريخ 9/8/2019 بعد استدراجه من بلدة مجدليون إلى ​مدينة صيدا​ بحجة الاستفسار عن الشقة المذكورة ويدعى: ي. ك. (مواليد عام 1971، لبناني).

وأشارت إلى أنه مطلوب للقضاء بموجب خلاصة حكم عدد2 بجرم انتحال صفة أمنية ، الإتجار بالأسلحة الحربية، وترويج عملة مزيفة، لافتة إلى أن الموقوف سلّم والآلية إلى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه بناء على إشارة القضاء المختص.