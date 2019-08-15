طوني فرنجية: طابور خامس عمل على تأجيج الخطاب الطائفي والمذهبي بين أهلنا

تحدث النائب طوني فرنجية، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عن "طوبر خامس عمل، يوم أمس، على تأجيج الخطاب الطائفي والمذهبي بين أهلنا".
وأشار إلى أن مصلحة البعض على ما يبدو دفعتهم ليس فقط لاستغلال سموم النفايات بل لنشر سموم الطائفية، قائلاً: "أيها الخبثاء، تذكروا جيداً أن طابخ السم آكله".
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