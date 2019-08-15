النشرة: المدن السورية تعيش اجواء الفرح بعطلة العيد التي امتدت لتسعة ايام

أفاد مراسل "النشرة" في سوريا بأنه "تعيش المدن السورية اجواء الفرح بعطلة العيد التي امتدت لتسعة ايام وبدت المدن الساحلية من اللاذقية وطرطوس مزدحمة بالزوار من السوريين والمغتربين والسواح اللبنانيين ، وعادت هذه المناطق لتزدهر خاصة في الصيف ولتنتعش معها السياحة الداخلية وتشهد ازدحاما كبيرا في الشوارع وخاصة في الليل".
وأشار الى أنه "تشهد الجبال والشواطىء ومنتجعاتها ومدن كسب والسمراء ورأس البسيط ووادي قنديل وصلنفة وريف القرداحة ازدحاما تذكر بالايام ما قبل الحرب، حيث وعبر الاهالي عن فرحتهم الشديدة بعودة الامن والامان الى مختلف الاراضي السورية وعودة الاوضاع كما كانت ماقبل الحرب كما عبروا عن سعادتهم بزيارة المدن الساحلية بعد سنوات من الغياب عنها ووجهوا الشكر للجيش السوري".
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