النشرة: المدن السورية تعيش اجواء الفرح بعطلة العيد التي امتدت لتسعة ايام

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بأنه "تعيش المدن السورية اجواء الفرح بعطلة العيد التي امتدت لتسعة ايام وبدت المدن الساحلية من ​اللاذقية​ و​طرطوس​ مزدحمة بالزوار من السوريين والمغتربين والسواح اللبنانيين ، وعادت هذه المناطق لتزدهر خاصة في الصيف ولتنتعش معها ​السياحة​ الداخلية وتشهد ازدحاما كبيرا في الشوارع وخاصة في الليل".

وأشار الى أنه "تشهد الجبال والشواطىء ومنتجعاتها ومدن كسب والسمراء ورأس البسيط ووادي قنديل وصلنفة وريف ​القرداحة​ ازدحاما تذكر بالايام ما قبل الحرب، حيث وعبر الاهالي عن فرحتهم الشديدة بعودة الامن والامان الى مختلف ​الاراضي السورية​ وعودة الاوضاع كما كانت ماقبل الحرب كما عبروا عن سعادتهم بزيارة المدن الساحلية بعد سنوات من الغياب عنها ووجهوا الشكر للجيش السوري".