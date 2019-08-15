شرطة بريطانيا: القبض على مشتبه به بحادثة الطعن خارج مقر وزارة الداخلية

أعلنت الشرطة البريطانية القبض على مشتبه به في حادثة الطعن خارج مقر وزارة الداخلية وسط لندن، مشيرة إلى أن لا مؤشرات على عمل إرهابي.
وفي حين أشارت إلى أنه من السابق لأوانه القول ما إذا كانت الحادثة مرتبطة بوزارة الداخلية، أكدت سقوط جرحى في الحادثة.
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