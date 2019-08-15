وصول لجنة سعودية إماراتية مشتركة إلى عدن لبحث انسحاب الانفصاليين

وصلت لجنة عسكرية سعودية إماراتية مشتركة، إلى مدينة عدن في جنوب ​اليمن​ لبحث مسألة انسحاب قوات الانفصاليين الجنوبيين من مواقع سيطروا عليها في المدينة الأسبوع الماضي، بحسب مصادر متطابقة، كما وفق مصدر في ​حكومة​ الرئيس اليمني ​عبد ربه منصور هادي​.

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