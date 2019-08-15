سلاح الجو الليبي يستهدف طائرات تركية داخل مطار زوارة

أعلن الناطق باسم ​الجيش الليبي​ ​اللواء​ أحمد المسماري أن "سلاح الجو الليبي استهدف طائرات تركية مسيرة داخل مطار مدينة زوارة غربي البلاد".

وأوضح المسماري في بيان له أنه "بعد جمع المعلومات عن حركة الطائرات التركية المسيرة تأكدنا أنها تستعمل "هنقارين" داخل مطار زوارة"، مشيرا إلى أن "طائرات سلاح الجو الليبي قامت صباح اليوم بضرب "الهنقارين" وتسويتهما بالأرض وتم تفادي ضرب مهبط وصالة الركاب في ​المطار​".

ولفت الى أن "هذه رسالة إنذار لأي مكان يتواجد به أي تهديد لمقدرات شعبنا أو لوحدات قواتنا المسلحة العربية الليبية".