والا: نتانياهو لا يرى سوى مرشحين اثنين لتولي مقاليد الحكم خلفا له

أفادت وكالة "والا" الإخبارية الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن انه لا يرى سوى مرشحين اثنين فقط لتولي مقاليد الحكم في البلاد خلفا له.

ونقلت "والا" عن نتنياهو قوله لمقربين منه إن زعامة الدولة ال​اسرائيل​ية بعد انتهاء حياته السياسية، ستعود الى رئيس "الموساد" يوسي كوهين، وسفير تل أبيب لدى واشنطن رون ديرمر.

وذكرت الوكالة أن "ديرمر" لا يتطلع إلى المضي قدما في المهنة السياسية بعد انتهاء ولايته سفيرا لدى الولايات المتحدة قريبا، غير أن كوهين الذي تنقضي فترة عمله كرئيس لـ"الموساد" قريبا أيضا، قد يطمح لتولي أعلى منصب في اسرائيل على الرغم من أنه ينفي ذلك حاليا.

وأعلن نتنياهو أنه لا ينوي ترك اللعبة السياسية على الرغم من فشله في تشكيل ائتلاف حاكم بعد انتخابات الكنيست التي جرت في نيسان الماضي، ما يدفع البلاد إلى انتخابات جديدة في أيلول، فضلا عن بدء جلسات محاكمة في قضايا فساد سيواجه فيها اتهامات جنائية في تشرين الاول المقبل.