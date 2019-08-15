حذرت الرئيسة الديموقراطية لمجلس النواب الاميركي نانسي بيلوسي، من أنه لن تتوافر "اي فرصة" لعقد اتفاق تجاري بين لندن وواشنطن اذا ما عرّض خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي للخطر اتفاق "الجمعة الحزينة" الذي أنهى ثلاثين عاما من اعمال العنف في ايرلندا الشمالية.
وكانت نانسي بيلوسي تعلّق على تصريحات جون بولتون، مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، الذي قال الاثنين خلال زيارة إلى لندن، إن المملكة المتحدة ستكون "على خط المواجهة" في اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.
وقد أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، أنه سيتوجه إلى المملكة المتحدة في 4 و 5 ايلول ثم إلى أيرلندا في 6 ايلول، لمناقشة علاقاتهما الاقتصادية و"التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على السلام"، كما ذكر البيت الابيض.
كانت هذه تفاصيل خبر بيلوسي تحذر من تهديد السلام في ايرلندا جراء الاتفاق التجاري بين لندن وواشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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