بيلوسي تحذر من تهديد السلام في ايرلندا جراء الاتفاق التجاري بين لندن وواشنطن

حذرت الرئيسة الديموقراطية لمجلس النواب الاميركي ​نانسي بيلوسي​، من أنه لن تتوافر "اي فرصة" لعقد اتفاق تجاري بين لندن و​واشنطن​ اذا ما عرّض خروج بريطانيا من ​الاتحاد الاوروبي​ للخطر اتفاق "الجمعة الحزينة" الذي أنهى ثلاثين عاما من اعمال ​العنف​ في ​ايرلندا​ الشمالية.

وكانت نانسي بيلوسي تعلّق على تصريحات جون بولتون، مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، الذي قال الاثنين خلال زيارة إلى لندن، إن ​المملكة المتحدة​ ستكون "على خط المواجهة" في اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.

وقد أعلن نائب الرئيس الأميركي ​مايك بنس​، أنه سيتوجه إلى المملكة المتحدة في 4 و 5 ايلول ثم إلى أيرلندا في 6 ايلول، لمناقشة علاقاتهما الاقتصادية و"التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على السلام"، كما ذكر ​البيت الابيض​.