الصين تهدد بالتحرك حيال الأزمة في هونغ كونغ

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لندن: قال سفير الصين في لندن ليو شياو مينغ الخميس إن الصين لن "تقف مكتوفة الأيدي" ولديها الامكانات لاعادة الهدوء "بسرعة" إذا خرجت الأزمة في هونغ كونغ "عن السيطرة".

وقال "إذا تدهور الوضع وتحول إلى اضطرابات لا تقدر حكومة المنطقة الإدارية الخاصة السيطرة عليها، فإن الحكومة المركزية لن تقف مكتوفة الأيدي. لدينا حلول كافية وقدرة كافية لقمع الاضطرابات بسرعة".

وأظهرت صور التقطتها وكالة فرانس برس في وقت سابق من الخميس آلاف العسكريين الصينيين يلوحون بالأعلام الحمراء ويجرون عروضاً في ستاد رياضي في مدينة شينزين على الحدود مع هونغ هونغ.

كما توقفت عشرات عربات الجنود المدرعة وشاحنات الامدادات في مكان قريب.

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وقال ليو "نأمل في أن تنتهي الأمور بطريقة منظمة. ولكننا مستعدون تماما للأسوأ".

كما احتج على "التدخل الخارجي" في احتجاجات هونغ كونغ ودعا الحكومة البريطانية الى التعامل مع المسالة "بحذر كبير".

وقال "اعتقد ان بعض السياسيين في ذلك البلد .. لا زالوا يعتبرون هونغ كونغ جزءا من الامبراطورية البريطانية".