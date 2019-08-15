واشنطن بوست: تشريح جثة إيبستين يكشف عن عدة كسور في رقبته

(رويترز) - ذكرت صحيفة واشنطن بوست في وقت متأخر ليل الأربعاء أن تشريح جثة المليونير الأمريكي جيفري إيبستين كشف عن كسور في عدد من عظام الرقبة.
وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة على نتائج تشريح الجثة أن مثل هذه الكسور يمكن أن تحدث للأشخاص الذين يشنقون أنفسهم. لكن الصحيفة أشارت إلى أن مثل هذه الكسور يمكن أن تحدث أيضا للأشخاص الذين يتعرضون للخنق.
وكان إيبستين، هو مليونير مدان بارتكاب جرائم جنسية، يواجه عددا كبيرا من تهم الاتجار بالجنس. وعُثر عليه ميتا في سجن بمدينة نيويورك يوم السبت.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)
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