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مطالب برلمانية بخطة لتطوير المواقف العشوائية لتقنين أوضاعها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب سليمان العميرى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وضع خطة لتطوير وتحديث منظومة إدارة وتشغيل المواقف وساحات الانتظار على مستوى الجمهورية.

وشدد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورةحصر المواقف العشوائية على مستوى الجمهورية، تمهيدا لتقنين أوضاعها وفقا للقانون أو التصدى لها بإزالتها أو استبدال أراضيها لإيجاد موقف بديل، فى بعض المناطق.

وأشار العميرى، إلى أن تعظيم موارد المواقف وساحات الانتظار لابد أن يسبقه تطوير ورفع كفاءتها  لتحقيق خدمات جيدة وعائد مناسب بالطرح على المستثمرين، مؤكدا أن ملف المواقف العشوائية من الملفات التى تحظى باهتمام كبير تحت القبة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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