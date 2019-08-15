شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة النواب": قرض بنك الاستثمار الأوروبى لتجديد الخط الأول للمترو ضرورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمن المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، القرار الجمهورى رقم 76 لسنة 2019 الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، بالموافقة على اتفاق حكومى مع بنك الاستثمار الأوروبى.

وقال عامر، إن القرض البالغ قيمته 350 مليون يورو لتطوير وتجديد الخط الأول لمترو القاهرة أمر ضرورى، مشيرا الى أن الاقتراض ضرورة لاستكمال مشروعات البنية التحتية لمصر.

يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر القرار رقم 76 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق حكومى بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن تطوير وتجديد الخط الأول لمترو القاهرة، والذي يتيح البنك بمقتضاه قرضاً لمصر تبلغ قيمته 350 مليون يورو والموقع فى فيينا بتاريخ 18-12-2018.