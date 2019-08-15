شكرا لقرائتكم خبر عن القيادي جواد مكاوي: مليونية عدن تؤكد للعالم أن شعب الجنوب صاحب قضية والان مع التفاصيل

قال نائب مقرر الجمعية الوطنية الدكتور جواد حسن مكاوي، إن مليونية عدن هي إعلان للعالم أجمع أن شعب الجنوب أصحاب قضية ويجب الإعتراف بها.

وأضاف، الاعتراف أن الوحدة فشلت وبسببها سالت وستسيل دماء ولن تتوقف الحرب بين الأشقاء، والإعتراف أن إستعادة دولة الجنوب أمر واقع لابد منه ومن خلاله إصلاح الشأن الداخلي لن يتم الا عند تحرير كل أراضي الجنوب بقيادة المجلس الإنتقالي الجنوبي الذي يمتلك كل الإمكانات لإدارة دولة الجنوب .. المجلس الإنتقالي الذي يمتلك تفويض شعبي وجماهيري لانتزاع استقلال الجنوب بكل الوسائل المتاحة السياسية والعسكرية.. المجلس الإنتقالي الجنوبي الذي يمتلك أرضية واسعة موحدة مع كل الشرفاء من الأحزاب والمكونات السياسية والشخصيات المجتمعية المستقلة وحلف القبائل والشباب والمرأة من خلال تفاوض وحوارات موسعة موحدة الخطاب السياسي الجنوبي في كل المباحثات والمفاوضات والحوارات في الداخل والخارج.

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ولفت جواد، أن المجلس الإنتقالي الجنوبي الذي استطاع أن يجمع الصف الجنوبي بحنكة سياسية نادرة لم يسبقه أحد من قبل رغم المحاولات العديدة ولكنه لديه خبراء سياسيين إستطاع بدهاء وفكر عقلاني توحيد الصف الجنوبي على ثوابت قوية في مقدمتها تحرير واستقلال الجنوب أمر مفرغ منه وهدف عظيم على طريق إستعادة الدولة الجنوبية الفيدرالية كاملة السيادة.

وأضاف، أن المجلس الإنتقالي الجنوبي لديه الإمكانات في إدارة دولة من مجلس رئاسي وجمعية وطنية (البرلمان الجنوبي) والأمانة العامة (مجلس الوزراء) وقيادات محلية تدير المحافظات و المديريات من خلال مكاتب ومقرات ومراكز ووحدات تابعة له .. المجلس الإنتقالي الجنوبي مسؤولية كل مواطن جنوبي حر شريف يرفض الذل والعبودية والفساد ويناضل من الحرية والاستقلال.. المجلس الإنتقالي الجنوبي أمل شعب الجنوب لتحقيق حياة آمنة مستقرة ومعيشة شريفة ترتقي بالإنسانية .

ومضى جواد قائلا، كلنا أمل بالمجلس الإنتقالي لتحقيق الأمنيات فنقف إلى جانبه وندعمه.. وحين يفشل من حق شعب الجنوب المسألة والمحاسبة.