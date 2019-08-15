شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السوري يواصل تقدمه باتجاه أكبر مدن إدلب والان مع التفاصيل

واصلت قوات الجيش السوري تقدمها في المعارك التي تخوضها ضد العناصر الإرهابية في شمال البلاد ومحيط مدينة إدلب.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القوات الحكومية تواصل تقدمها باتجاه مدينة خان شيخون، الأكبر بجنوب محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأوضح المرصد أن القوات تمكنت بعد اشتباكات على المحاور الجنوبية من السيطرة على قرية عابدين وحرشها شمال الهبيط على الأطراف الغربية لمدينة خان شيخون.

وأشار المصدر إلى أن يوم الأربعاء شهد مقتل نحو 47 شخصا بينهم 31 من المسلحين و16 من قوات الجيش السوري.

وذكر المرصد أنه بسقوط المزيد من القتلى فإنه يرتفع عدد من لقوا حتفهم -منذ بدأت قوات الجيش السوري في أبريل/نيسان الماضي عملياتها ضد الإرهابيين والجماعات المسلحة في إدلب- إلى 3329.

أطراف الصراع في إدلب

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والأربعاء، أعلن الجيش السوري تمكن قواته من استعادة مناطق في حماة وإدلب، حيث أوقعت العديد من القتلى بين صفوف الإرهابيين.

والإثنين 12 أغسطس/آب الماضي، أحرز الجيش السوري تقدما ميدانيا كبيرا بالسيطرة على بلدة الهبيط الاستراتيجية في إدلب، وذلك بعد معارك ضارية، الأحد، مع الفصائل والجماعات الإرهابية المسلحة المدعومة من تركيا في شمال غربي البلاد.

وتخضع محافظة إدلب ومحيطها، حيث يقطن نحو 3 ملايين شخص، منذ سبتمبر/أيلول الماضي لاتفاق روسي-تركي ينص على إقامة منطقة منزوعة السلاح، لم يتم استكمال تنفيذه بعد.

وتعد منطقة إدلب السورية معقلا للجماعات الإرهابية المدعومة من تركيا، واتهمت روسيا تركيا مرارا بعدم الالتزام ببنود مذكرة التفاهم التي تم الاتفاق عليها بشأن استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية.

وفي 26 أبريل/نيسان الماضي، أعلن الجيش السوري شن عمليات عسكرية مكثفة ضد أوكار المجموعات الإرهابية ومحاور تحركاتها وخطوط الإمدادات في قرى عابدين وكفر نبودة وكفر سجن بريفي إدلب وحماة، فيما تدور منذ أسابيع معارك عنيفة في ريف حماة الشمالي المحاذي لإدلب.

وحققت قوات الجيش السوري تقدماً ميدانياً في ريف حماة الشمالي، إلا أن الفصائل الإرهابية المدعومة من أنقرة تشن بين الحين والآخر هجمات واسعة ضد مواقع النظام، تسفر عن معارك عنيفة، حيث وفرت سيطرة الجيش التركي على العديد من القرى في إدلب بيئة آمنة لتنظيمات إرهابية على رأسها "جبهة النصرة" فرع تنظيم القاعدة في سوريا، وفلول تنظيم داعش، وفصائل أخرى موالية لأنقرة.