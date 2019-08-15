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شاعر الحضرمي يطلق قصيدة بنكهة فريدة من نوعها تأييدا لقضية الجنوب

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أطلق الشاعر الحضرمي أحمد فرج خنبش، قصيدة بعنوان بمليونية النصر المبين، بمناسبة مليونية خور مسكر بالعاصمة عدن.. وفيما يلي ينشر "اليمن العربي" نص القصيدة: 

      

بمليونية النصر المبين 

سترمي الحجرات

في وجه إبليس اللعين 

من أسس بأرضنا 

أكبر الأحزاب  للإرهاب 

وإنتهك  عرضنا 

ومارس القتل علينا  ومارس العذاب 

على مدى الأيام والسنين

ومارس التكفير والتخوين

ومن أوقع الجنوب في وحدة الإلحاق 

التي كنا لها عشاق

وناصباً لشعبنا الكمين

    

يا وطني الحزين

متى أراك با سماً

يا وطن الحلوين

الطيبين الرائعين

الثائرين الغاضبين

ضد من قتلوا أيامنا الدافقة 

بالحب والحنين

متى أراك باسماً 

ليوم إستقلالنا

وإنهاء إحتلالنا

بكل ما نملكه من يقين

ورافعاً ذلك الجبين

فنحن هاهنا مع الملايين التي

قالت لشعبنا  بهتافها آمين

سيأتي النصر لنا

بقدرة الخلاق الواحد المعين

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وستأتي القنوات

بأجمل الأوقات

تحمل لي الولاء والطاعات

وسنقف هناك بحشدنا 

كأنا في عرفات

ندعو إله الكون

أن يخرج الجنوب سالماً

من كل ما وضعوه من عقبات

ومن فم التنين

    

في ساحة الثبات

ستعلو الرايات

في أكبر الساحات

مثلما تعلو في الجبهات والثكنات

ومن بيننا سيعلو 

صوت القائد الأمين 

نحن هنا في مرحلة التكوين

سنمشي فوق دربنا 

ودون نستكين

كفانا من دموع كفانا من أنين

كفانا من عصابة تقتل ميتين

وتسرق نفطنا الغالي الثمين

وتتركنا بأرضنا أشباه لاجئين

شعب ٌ بأكمله في أرضه سجين

فنحن قد خدعنا

بكل من قد غرسوا في ظهرنا سكين

لهذا لن نلين

مطلبنا إستقلال

ورفض إحتلال

ولأجله سنقسم اليمين

لو ذهبنا كلنا للموت .. أجمعين

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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