شكرا لقرائتكم خبر عن شاعر الحضرمي يطلق قصيدة بنكهة فريدة من نوعها تأييدا لقضية الجنوب والان مع التفاصيل

أطلق الشاعر الحضرمي أحمد فرج خنبش، قصيدة بعنوان بمليونية النصر المبين، بمناسبة مليونية خور مسكر بالعاصمة عدن.. وفيما يلي ينشر "اليمن العربي" نص القصيدة: بمليونية النصر المبين سترمي الحجرات في وجه إبليس اللعين من أسس بأرضنا أكبر الأحزاب للإرهاب وإنتهك عرضنا ومارس القتل علينا ومارس العذاب على مدى الأيام والسنين ومارس التكفير والتخوين ومن أوقع الجنوب في وحدة الإلحاق التي كنا لها عشاق وناصباً لشعبنا الكمين يا وطني الحزين متى أراك با سماً يا وطن الحلوين الطيبين الرائعين الثائرين الغاضبين ضد من قتلوا أيامنا الدافقة بالحب والحنين متى أراك باسماً ليوم إستقلالنا وإنهاء إحتلالنا بكل ما نملكه من يقين ورافعاً ذلك الجبين فنحن هاهنا مع الملايين التي قالت لشعبنا بهتافها آمين سيأتي النصر لنا بقدرة الخلاق الواحد المعين Advertisements وستأتي القنوات بأجمل الأوقات تحمل لي الولاء والطاعات وسنقف هناك بحشدنا كأنا في عرفات ندعو إله الكون أن يخرج الجنوب سالماً من كل ما وضعوه من عقبات ومن فم التنين في ساحة الثبات ستعلو الرايات في أكبر الساحات مثلما تعلو في الجبهات والثكنات ومن بيننا سيعلو صوت القائد الأمين نحن هنا في مرحلة التكوين سنمشي فوق دربنا ودون نستكين كفانا من دموع كفانا من أنين كفانا من عصابة تقتل ميتين وتسرق نفطنا الغالي الثمين وتتركنا بأرضنا أشباه لاجئين شعب ٌ بأكمله في أرضه سجين فنحن قد خدعنا بكل من قد غرسوا في ظهرنا سكين لهذا لن نلين مطلبنا إستقلال ورفض إحتلال ولأجله سنقسم اليمين لو ذهبنا كلنا للموت .. أجمعين

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