شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام مديرية دوعن يهنئ محافظ حضرموت بعيد الأضحى المبارك والان مع التفاصيل

بعث سالم أحمد بانخر مدير عام مديرية دوعن، برقية تهنئة لمحافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وجاء في نص البرقية ما يلي:

سيادة اللواء الركن فرج سالمين البحسني المحترم

محافظ محافظة حضرموت

قائد المنطقة العسكرية الثانية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

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بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك يسعدني ان أتقدم إليكم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مدراء المكاتب التنفيذية والشخصيات الإجتماعية والوجهاء والأعيان وكافة أبناء مديرية دوعن بأحر التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العظيمة، سائلين المولى أن يعيدها علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. وأن يمن على ربوع وطننا بالأمن والاستقرار والنصر المبين.

إن ما تشهده مدن ومديريات ساحل حضرموت من أمن واستقرار تم بفضل الله أولا ثم لقيادتكم قوات النخبة الحضرمية الباسلة وتحريرها من عناصر الشر والإرهاب. وما نشاهده اليوم من جهود جبارة لمرحلة البناء والتنمية في عموم مديريات المحافظة رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وقلة الامكانيات لهي دليل على قيادتكم الحكيمة لتحقيق تطلعات أبناء المحافظة الذي أصبح واقعا ملموسا لاينكره الاجاحد.

واننا في قيادة السلطة المحلية في مديرية دوعن وعموم الشخصيات والاعيان نعلن وقوفنا المطلق خلف توجيهاتكم الرشيدة لما فيه استكمال البناء والتنمية وتحقيق الأمن والاستقرار في عموم مدن ومديريات ساحل ووادي حضرموت.

وفقكم الله، وسدد خطاكم لما فيه الخير والصلاح.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سالم أحمد بانخر

مدير عام مديرية دوعن