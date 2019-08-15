شكرا لقرائتكم خبر عن صحفي سعودي: على الشمال قبول مصير الوحدة اليمنية والان مع التفاصيل

تساءل الكاتب الصحفي السعودي، فهد عبد الرحمن العنزي، هل سيقبل ابناء اليمن الرهان على ما سيحصل في عدن.

وكتب العنزي في تغريده له على موقع تويتر قال فيها: ماذا لو حضر نصف شعب الجنوب والنصف هو واحد مليون لان في مغتربين ونساء واطفال.

وتابع: الحضور الجماهيري المليوني سيكون استفتاء وعلى الشمال القبول بالنتيجة التي ستظهر.

وختم التغريده بقوله: المكابرة والكذب او محاولة تجاوز خيار الشعب سيكون جريمة حرب.‎