شكرا لقرائتكم خبر عن قرار إداري يقضي بتجهيز وعودة بث قناة عدن من العاصمة عدن والان مع التفاصيل

أصدر وكيل وزارة الاعلام لشئون الاذاعة والتلفزيون أيمن محمد ناصر النواصري، قراراً إدارياً حمل الرقم (1) بشأن التجهيزات لعودة قناة عدن للبث من العاصمة عدن نظرا لما تقتضيه الضرورة والمصلحة العامة واستجابة للمطالب الاعلامية والشعبية. وبحسب القرار، جرى تكليف المهندس فضل علي الدقم مساعد رئيس القطاع لقناة عدن للشئون الهندسية بالقيام بعدد من المهام العاجلة بتشكيل فريق هندسي وفني للصيانة واعداد تاهيل اروقة القناة للعمل في مختلف الاقسام بالقناة. كما نص القرار على إعداد ميزانية مبدائية لتكاليف تشغيل القناة من عدن .. مشدداً على ضرورة سرعة إنجاز الدراسات المطلوبة .

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