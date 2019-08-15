أفاد مركز الإعلام الرقمي، بأن المراهقين يعتمدون في تلقي الأخبار على قنوات "اليوتيوب"، ولا يعتمدون على المصادر الإخبارية الرسمية الا بنسبة بسيطة، بحسب اثنين من مراكز الأبحاث العالمية.
وأكد المركز أن "الدراسة التي شملت ألف مراهق أوضحت أن 60% من المراهقين يعرفون الأخبار من المشاهير والمؤثرين وغيرهم من الشخصيات الموجودة على شبكة الانترنت، على الرغم من اعتراف العديد من هؤلاء المراهقين بان وسائل الإعلام أكثر ثقة من مواقع التواصل الاجتماعي".
وأشار مركز الإعلام الرقمي، الى "خطورة النتائج المترتبة على هذا البحث، لأن العديد من الفيديوهات التي يتم نشرها في اليوتيوب تفتقر للدقة والمصداقية ولا تعتمد على البحوث والدراسات أو المصادر الرصينة في صياغتها ونشرها للأخبار".
كانت هذه تفاصيل خبر الإعلام الرقمي: معظم المراهقين يستقون أخبارهم من اليوتيوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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