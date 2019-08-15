الإعلام الرقمي: معظم المراهقين يستقون أخبارهم من اليوتيوب

وأوضح المركز، أن "دراسة حديثة لـ SurveyMonkey وCommon Sense Media كشفت أن حوالي 75% من المراهقين بين عمر 13 و 17 عاماً ذكروا أنه من المهم مواكبتهم للأحداث الجارية وأن نصفهم يطلعون عليها عن طريق متابعة اليوتيوب بدرجة عالية ثم الفيسبوك وتويتر، وليس من وكالات الأنباء المعروفة".وأكد المركز أن "الدراسة التي شملت ألف مراهق أوضحت أن 60% من المراهقين يعرفون الأخبار من المشاهير والمؤثرين وغيرهم من الشخصيات الموجودة على شبكة الانترنت، على الرغم من اعتراف العديد من هؤلاء المراهقين بان وسائل الإعلام أكثر ثقة من مواقع التواصل الاجتماعي".

وأشار مركز الإعلام الرقمي، الى "خطورة النتائج المترتبة على هذا البحث، لأن العديد من الفيديوهات التي يتم نشرها في اليوتيوب تفتقر للدقة والمصداقية ولا تعتمد على البحوث والدراسات أو المصادر الرصينة في صياغتها ونشرها للأخبار".