اعتقال ستة من ابرز مروجي الحبوب المخدرة شرقي الرمادي

وقال الدليمي في حديث الخليج 365، إن "القوات الامنية نفذت حملة امنية استباقية على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود ستة من مروجي الحبوب المخدرة في مناطق مختلفة من قضاء الخالدية شرقي مدينة الرمادي".واضاف ان "القوات الامنية تمكنت من اعتقالهم وبحوزتهم كميات من الحبوب المخدرة ذات الفعالية القوية كانوا يرومون ترويجها في مناطق شرقي مدينة الرمادي، مبينا ان "القوات الامنية احالة المعتقلين الى المحاكم المختصة وان المواد المضبوطة تم تسليمها الى الجهات المعنية موضحا ان " عملية الاعتقال جاءت وفق مذكرة قبض صادرة من قاضي التحقيق المختص".

يشار الى ان القوات الامنية في عموم مدن الانبار تقوم بين الحين والاخر بعمليات دهمت وتفتيش بحثا عن المروجين والمتعاطين للحبوب المخدرة والحشيشة واحالتهم الى القضاء.

