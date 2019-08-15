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وكيل أعمال كاتانيتش يعلن نهاية مشوار موكله مع المنتخب الوطني

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2019-08-15 | 13:32

وكيل أعمال كاتانيتش يعلن نهاية مشوار موكله مع المنتخب الوطني

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كشف بهروز دزهبود، وكيل اعمال مدرب المنتخب الوطني، سريتشكو كاتانيتش، ان مشوار موكله مع المنتخب الوطني، قد انتهى مع اسود الرافدين.
ونشر بهروز عبر صفحته الرسمية على "انستغرام"، صورة تجمعه بكاتانيتش وكتب عليها قائلاً: "اليوم الذي وقعت فيه مع الاتحاد العراقي لكرة القدم، كل ما قلته هو انني مهتم بهذا العمل بسبب اللاعبين الموهوبين، كنا نعلم ان هذه مهمة صعبة جدا لكننا لم نتوقع ابدا ان بعض الاشخاص الفاسدين يهاجمون وعلى استعداد لتدمير منتخبهم الوطني".

وتابع "لم نرَ مثل هذه الاشياء في اي بلدان اخرى بالتاكيد ان بعض الاشخاص الفاسدين يدفعون للصحفيين الفاسدين او المقدمين.. الخ، لتدمير منتخبهم الوطني من اجل اهتمامهم باعمال اخرى وتمنياتي في فشل منتخبهم الخاص!!!".

واردف "على اي حال، كاتانيتش كان لي الشرف جدا ان اكون وكيل اعمالك، كنت مثالاً للرجل الحقيقي الرائع والجاد.. شكرا على كل مجهودك الصادق واتمنى لك كل السعادة والنجاح في رحلتك الجديدة".


واكد بالقول، "بالنسبة لنا هذه نهاية القصة مع منتخب العراق الوطني ونتمنى كل النجاح للمنتخب والمدربين الجدد.. انت مثل هذه الامة العظيمة وتستحق الافضل بالتاكيد".

وخسر المنتخب الوطني في نهائي بطولة "سياسيل" لاتحاد غرب آسيا، امس الخميس، امام المنتخب البحريني بهدف دون رد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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