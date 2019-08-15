وكيل أعمال كاتانيتش يعلن نهاية مشوار موكله مع المنتخب الوطني

2019-08-15 | 13:32
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كشف بهروز دزهبود، وكيل اعمال مدرب المنتخب الوطني، سريتشكو كاتانيتش، ان مشوار موكله مع المنتخب الوطني، قد انتهى مع اسود الرافدين.
وتابع "لم نرَ مثل هذه الاشياء في اي بلدان اخرى بالتاكيد ان بعض الاشخاص الفاسدين يدفعون للصحفيين الفاسدين او المقدمين.. الخ، لتدمير منتخبهم الوطني من اجل اهتمامهم باعمال اخرى وتمنياتي في فشل منتخبهم الخاص!!!".
واردف "على اي حال، كاتانيتش كان لي الشرف جدا ان اكون وكيل اعمالك، كنت مثالاً للرجل الحقيقي الرائع والجاد.. شكرا على كل مجهودك الصادق واتمنى لك كل السعادة والنجاح في رحلتك الجديدة".
واكد بالقول، "بالنسبة لنا هذه نهاية القصة مع منتخب العراق الوطني ونتمنى كل النجاح للمنتخب والمدربين الجدد.. انت مثل هذه الامة العظيمة وتستحق الافضل بالتاكيد".
وخسر المنتخب الوطني في نهائي بطولة "سياسيل" لاتحاد غرب آسيا، امس الخميس، امام المنتخب البحريني بهدف دون رد.
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