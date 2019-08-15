اليوم.. وفد النوارس يطير إلى المغرب استعداداً للبطولة العربية

2019-08-15 | 12:59
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يعتزم وفد نادي الزوراء، التوجه عصر اليوم إلى المغرب للمشاركة في الدور التمهيدي لبطولة الأندية العربية "كأس محمد السادس للأندية العربية".
وأوقعت القرعة أندية الزوراء العراقي، وبطل الصومال، واتحاد طنجة المغربي، والرفاع البحريني في المجموعة الأولى من الملحق المؤهل للدور الـ32 من البطولة.
والقى الحكم الدولي علي صباح، محاضرة للكادر التدريبي ولاعبي الزوراء حول التعديلات الجديدة في القوانين التحكيمية قبل مغادرة نادي الزوراء عصر اليوم.
والقى الحكم الدولي علي صباح، محاضرة للكادر التدريبي ولاعبي الزوراء حول التعديلات الجديدة في القوانين التحكيمية قبل مغادرة نادي الزوراء عصر اليوم.
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