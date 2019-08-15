اندلاع حريق في كرفانات تابعة للضمان الصحي لوزارة الداخلية بالنجف

افاد مصدر امني، الخميس، بأن حريقا اندلع في كرفانات تابعة للضمان الصحي لوزارة الداخلية في النجف.

وقال المصدر في ىحديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع في كرفانات تابعة للضمان الصحي لوزارة الداخلية مجاور مستشفى الحياة في محافظة النجف، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

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واضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني تكافح الحريق"، مشيرا الى انه "لم تعرف اسباب اندلاع الحريق".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.