لجنة سعودية إماراتية تصل إلى عدن للإشراف على انسحاب "الانتقالي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصلت لجنة سعودية إماراتية، الخميس، إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن للإشراف على انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من المؤسسات الحكومية والعسكرية في المدينة، وفق إعلام سعودي.

وقال مصدر لموقع "العربية" إن الحماية الرئاسية التابعة للحكومة اليمنية، تسلمت قصر معاشيق الرئاسي في عدن من "المجلس الانتقالي الجنوبي".

وطالبت قوات التحالف العربي "المجلس الانتقالي" بالانسحاب من المواقع التي سيطرت عليها، تمهيداً لبدء حوار دعت إليه الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي من أجل التوصل إلى تسوية.