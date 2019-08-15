الان تتابع لجنة سعودية لمراقبة انسحاب المجلس الانتقالي من المقار الحكومية بعدن والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
وصلت لجنة سعودية، اليوم الخميس، إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن جنوبي البلاد، لمراقبة انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، من المقار التي كان سيطر عليها قبل أيام.
وقال مصدر حكومي يمني، في تصريحات صحفية نقلتها قناة العربية، إن اللجنة وصلت إلى عدن، وأنها تتكون من عدد من العسكريين السعوديين الذين سيعملون على الرقابة والإشراف على انسحاب القوات التابعة للمجلس الانتقالي من الممقار والمعسكرات.
ولم يتطرق المصدر إلى فترة مهمة تسليم هذه المقار، كما لم يصدر تعليق من الأطراف اليمنية الأخرى بهذا الشأن.
وكانت الحكومة اليمنية قد اشترطت انسحاب قوات المجلس الانتقالي من المقار للدخول في حوار مع المجلس لحل الأزمة بعدن.
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