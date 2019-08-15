7 ملايين يورو لمواجهة الطوارئ في السودان

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365:

قدم الاتحاد الأوروبي 7 ملايين يورو كحزمة تكميلية من المساعدات لبرنامج الغذاء العالمي في السودان لتمكينه من مواجهة الطوارئ.

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وأفاد بيان للبرنامج الأممي في بيان صادر عنه أن المساهمة الحالية تضاف الى 6 ملايين يورو كان البرنامج تلقاها في 2018.

وأضاف “سيدعم التمويل المقدم من دائرة المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية (إيكو) عمليات الطوارئ في السودان، كما ستدعم المنحة مشروع التحويلات النقدية للفئات المستضعفة التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي من خلال توفير المساعدات لنحو 600,000 شخص من النازحين داخلياً واللاجئين في ولايتي شمال وجنوب دارفور يحتاجونها بشدة.

وسيتمكن برنامج الأغذية العالمي من خلال المساهمة المقدمة من دائرة المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية (إيكو) من مواصلة تنفيذ نظام التحويل “الهجين” المبتكر، حيث يتم تزويد السكان غير الآمنين غذائياً بمزيج من الغذاء والنقد والقسائم الغذائية.