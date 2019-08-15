مجلة أمريكية: حان الوقت للاعتراف رسمياً بأن قطر دولة راعية للإرهاب

أكد الكاتب "جوردان كوب"، في مقال له بمجلة "فيدراليست" الأمريكية، اليوم الخميس، بمو على مدار سنوات ، قامت قطر بتمويل ومساعدة الجماعات الإرهابية التي تهدد مصالح أمريكا وحلفائها .

تمتلك قطر ثاني أكبر ناتج محلي للفرد في العالم. تدير إمارة النفط الغنية شركة الخطوط الجوية القطرية ، واحدة من أكبر شركات الطيران في العالم. تستضيف الجزيرة واحدة من مصادر الأخبار الأكثر نفوذا في العالم والتي ترعاها الدولة ، الجزيرة ، وتحتفظ بنفوذ كبير في التعليم الأمريكي العالي ، حيث تبرعت بأكثر من 1.5 مليار دولار لبعض الجامعات الأمريكية الأكثر شهرة: جامعة ميشيغان ، وجامعة الشمال كارولينا ونورث ويسترن وتكساس إيه آند إم وكورنيل.

رغم كل "مساهماتها" ، فإن قطر لديها جانب مظلم، هذا الجانب يدعم بشكل علني ويؤوي الإرهابيين إلى درجة غير متكافئة وغير مسبوقة لحجمها، دفعت إجراءات قطر الرئيس ترامب إلى الاعتراف بتمويل الإرهاب في قطر على أنه "على مستوى عالٍ للغاية ".

على الرغم من هذا الاعتراف ، فإن الإدارات الأمريكية ، حتى تلك الحرجة مثل إدارات ترامب ، قد تخطت الحقيقة حول هذا البلد الذي يرعى الإرهاب. وبدلاً من ذلك ، كانوا يميلون للاحتفال بعشرات المليارات من الدولارات التي تنفقها قطر على المعدات العسكرية والتجارية الأمريكية ، فضلاً عن كرم الضيافة في قطر للسماح بتراكم الآلاف من القوات الأمريكية.

بغض النظر عن حوافزها الاقتصادية والعسكرية ، لطالما تحدت قطر المصالح الأمنية الأمريكية ، ودعمت حماس وغيرها من الجماعات الإرهابية. رداً على هذا الواقع ، يجب على وزارة الخارجية أخيرًا تسمية قطر كدولة راعية للإرهاب ، كما فعلت بالنسبة للآخرين الذين " قدموا الدعم مرارًا وتكرارًا لأعمال الإرهاب الدولي".

أولاً وقبل كل شيء ، علاقات قطر مع حماس ، وهي جماعة إرهابية معينة من قبل الولايات المتحدة وتدين بتدمير إسرائيل ، هي علاقات ساحقة. كواحدة من أكبر الممولين لحماس ، قدمت قطر المنظمة الإرهابية أكثر من 1.1 مليار دولار منذ عام 2012. في حين أن قطر غالباً ما تبرر تمويلها على أنه إنساني ، فإن مسار تمويلها ، وكذلك تصريحات الأمير الحالية ، تشير إلى دوافع حقيقية مختلفة.

أمير قطر يرفض اعتبار حماس منظمة إرهابية ويدعم حماس في السجل. خلال مقابلة مع شبكة سي إن إن ، أعلن الأمير تميم بن حمد آل ثاني أن "قطر تدعم" الشعب الفلسطيني كله. نحن نعتقد أن حماس جزء مهم للغاية من الشعب الفلسطيني ". بالنظر إلى دعمها لحماس ، غرقت قطر في كثير من الأحيان عن قضيتها الإنسانية المفترضة ، بعد أن قامت صراحة بتمويل التسلسل الهرمي لحماس.

على الرغم من أنه تم اعتراضهم لحسن الحظ من قبل المسؤولين الأمريكيين ، في عام 2014 ، أرسلت قطر أموالاً لرواتب 44000 موظف من حماس. في عام 2016 ، مولت قطر مرة أخرى رواتب موظفي حماس ، والتي أراد القائد الأعلى لحركة حماس ، إسماعيل هنية ، استخدامها لتمويل الجناح العسكري للحركة: كتائب عز الدين القسام. بين عامي 2001 و 2014 فقط ، نصب فصيل كتائب القسام كمينًا لإسرائيل بأكثر من 17000 صاروخ.

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الحقيقة القاسية هي أن قطر سعت إلى تمويل أعضاء حماس في عام 2019 . في هذه المرحلة ، لدى قطر سجل حافل في رعاية موظفي حماس والتدفق النقدي الضروري لدعم بيروقراطية حماس وتأسيسها.

مثلما احتضنت قطر حماس في الخارج ، فقد رحبت أيضًا بحماس داخل حدودها ، مع توفير الحماية للجماعة. منذ عام 2012 ، كانت حماس تؤوي خالد مشعل ، الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس ، وأحد أبرز أعضاء حماس.

علاوة على ذلك ، سمحت قطر لحركة حماس بالاجتماع في بعض من أكثر الفنادق شهرة في الدوحة ، العاصمة. في عام 2015 ، استضاف خالد مشعل مؤتمرا صحفيا في فور سيزونز ، وفي عام 2017 ، كشفت حماس عن ميثاقها الجديد في مؤتمر في شيراتون . داخل حدودها الخاصة ، سمحت قطر لمنظمة إرهابية بالتنظيم والحملة في وضح النهار.

مكنت الحكومة القطرية وأيد أجندة حماس من خلال نشر المؤتمرات حماس كاملة والخطب عن دورتها المملوكة للدولة ، التي تمولها الدولة الشبكة: قناة الجزيرة. كل ما عليك القيام به للتحقق من ذلك هو البحث قناة الجزيرة مباشر (الجزيرة مباشر)، قناة يوتيوب من خلال الذي تدفق قناة الجزيرة تغطية حماس المؤتمرات و الخطب .

شاركت الجزيرة في تغطية تتراوح ما بين الوقفة الاحتجاجية لمؤسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - وهي جماعة إرهابية ماركسية لينينية تشتهر بخطف الطائرات وقتلها - إلى مقابلة كاملة لأحد أعضاء الجهاد الإسلامي الفلسطيني .

مثلما وفرت قطر الملاذ الآمن والتمويل لحماس ، فقد فعلت نفس الشيء للمنظمات الأخرى المصنفة على أنها منظمات إرهابية سواء في أمريكا أو في الخارج. وعلى الرغم من اعتبار إلهام لحماس وعين جماعة إرهابية من قبل البحرين، مصر، روسيا، سوريا، المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة و جماعة الإخوان مسلم تلقت أكثر من 1000000000 $ من الحكومة القطرية.

وقامت قطر أيضًا بإيواء 20 من كبار أعضاء طالبان الأفغانية ورعت أحرار الشام ، وهي ميليشيا سلفية سورية ، قاتلت في السابق إلى جانب جماعة جبهة النصرة الإرهابية. علاوة على ذلك ، في عام 2017 ، دفعت قطر 360 مليون دولار لإطلاق سراح رهينتين احتجزهما كتائب حزب الله ، وهي منظمة إرهابية شيعية إيرانية تشتهر بنصب كمين للقوات الأمريكية في العراق. في حين أن هذه المنظمات ليست تابعة مباشرة لحماس ، هناك اتجاه سائد: دعم قطر الاستباقي للجماعات الإرهابية.

علاقات قطر بالإرهاب راسخة. من خلال إيواء وتمويل بعض الجماعات الإرهابية الأكثر شهرة في العالم ، أصبحت قطر ، بأي تعريف معقول ، راعياً للإرهاب. لقد حان الوقت لأن تدرك أمريكا وبقية العالم الحجم الذي تهدد به قطر الأمن العالمي وتعيين قطر وفقًا لذلك.