اشتعال النار بطائرة تقل جنودا أمريكيين في أيرلندا

علقت السلطات الأيرلندية رحلات الطيران في مطار شانون، الخميس، إثر اشتعال النيران في طائرة تحمل جنودا أمريكيين، قبيل موعد إقلاعها بقليل.

وقال مطار شانون، في تغريدات عبر "تويتر"، إن "رحلات الطيران تم تعليقها مؤقتا بعد حادث يتعلق بطائرة بوينج 767-300 وتم إنزال جميع الركاب وأفراد الطاقم بعد استدعاء خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث".

وأشار المطار إلى أن "مراقبي الحركة الجوية لاحظوا وجود حريق وانبعاث دخان من الطائرة أثناء نقلها على أحد المدرجات تمهيدا لعملية الإقلاع".

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن أحد شهود العيان في مكان الحادث قوله، إنه "رأى رغوة يتم رشها على أحد المحركات بعد إيقافها".

والطائرة تابعة لشركة "أومني للطيران" الأمريكية، وهي شركة مدنية تقول إنها تنقل القوات العسكرية الأمريكية والأجنبية في جميع أنحاء العالم.

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وأكدت الشركة، في تغريدات عبر "تويتر"، أنها "تشارك في التحقيق في الحادث بعد أن رفضت الطائرة الإقلاع وتم إجلاء الركاب بأمان".

وأضافت أن "التقارير الأولية تشير إلى عدم وجود إصابات خطيرة للركاب أو الطاقم".

وتوفر أيرلندا تسهيلات الهبوط والتزود بالوقود للجيش الأمريكي في هذه المطار الذي يعد ثاني أكثر المطارات ازدحاما في البلاد، خاصة بالنسبة للرحلات الجوية عبر المحيط الأطلسي.

ووفقا لوزارة النقل الأيرلندية فإن نحو 300 جندي أمريكي في المتوسط يمرون يوميا بمطار شانون.