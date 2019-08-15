المخدرات تتسبب بأكثر من نصف حالات الطلاق في إيران

أكد رئيس المركز الإيراني لمكافحة المخدرات، اللواء ألكساندر مومني، إن أكثر من نصف حالات الطلاق في البلاد تنبع من المخدرات.

وذكر اللواء موميني في تصريحات للصحفيين في مدينة تبريز الواقعة شمال غربي إيران، وأن تعاطي المخدرات في البلاد يعتبر سبب رئيسي لحالات الطلاق .. لافتاً إلى أن 77 % من السجناء الإيرانيين مجرمو مخدرات، وأن 55 % من حالات الطلاق في إيران تنبع من المخدرات.

وطلب مومني من الفنانين والرياضيين والمؤسسات الإعلامية مساعدتهم على رفع مستوى الوعي حول ضرر المخدرات وإخبار الجمهور بالضرر الذي يسببه الدواء.

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وكان صادق لاريجاني، الرئيس السابق للسلطة القضائية الإيرانية، أعلن في نوفمبر 2018 أن 70 % من السجناء الإيرانيين كانوا من الجناة بشكل مباشر أو غير مباشر.

وإيران، المجاورة لأفغانستان، حيث يتم إنتاج 90 % من الأفيون في العالم، هي طريق عبور مهم في تهريب المخدرات إلى أوروبا وبلدان أخرى.

وتعد محافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرق إيران، أحد الممرات المهمة لتهريب المخدرات وتدور بين الحين والآخر اشتباكات متكررة بين مهربي المخدرات الذين يعبرون الحدود من أفغانستان وقوات الأمن الإيرانية.