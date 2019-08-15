وزير الإعلام: ميليشيا الحوثي "خادم مطيع" لنظام الملالي

قال وزير الإعلام معمر الإرياني، الأربعاء، إن سنوات الحرب والأزمة، أثبتت أن الميليشيات الحوثية مجرد خادم مطيع لنظام الملالي في طهران، وأداة لتنفيذ أجندتهم في المنطقة، دون إكتراث للعواقب على الشعب اليمني.
وأوضح وزير الإعلام ، في تغريدات على صفحته بموقع "تويتر"، أن استقبال المرشد الإيراني علي خامنئي، وفد الميليشيات الحوثية برئاسة المدعو محمد عبدالسلام، تلويح إيراني بأوراقه في المنطقة وإعلان عن تبني ووقوف ودعم كامل للميليشيات ضمن سياساتها المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة، معتبراً ذلك محاولة يائسة لاستخدام ورقة اليمن في أزمتها مع المجتمع الدولي.
وشدد الإرياني على أن تأخر حسم المعركة مع الميليشيات الحوثية وتوسع انخراطهم في المشروع الإيراني التدميري، يؤكد ضرورة توحيد جميع القوى الوطنية لتخليص الوطن من هذا السرطان الخبيث، لافتا إلى أن المعارك الجانبية التي تسعى إلى إضعاف الدولة وتمزيق المجتمع تحت مبررات وحجج واهية لا تخدم المعركة الوطنية.
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