كرامي: انتصار تموز حقق توازن الرعب والردع مع اسرائيل

اشار رئيس "تيار الكرامة" النائب ​فيصل كرامي​ إلى انه "في مثل هذا اليوم نحتفل بالذكرى الثالثة عشرة للانتصار التاريخي الذي حققته ​المقاومة​ ال​لبنان​ية على العدو الصهيوني، حين ردته خائبا خاسرا مخذولا مطرودا منهية اسطورة ​الجيش​ الذي لا يقهر"، معتبرا ان " هذا الانتصار الاستراتيجي حقق توازن الرعب وتوازن الردع مع هذا العدو وشكل اختبارا لقدرة ​المجتمع اللبناني​ رغم كل انقساماته على الصمود والتكاتف لمواجهة آثار عدوان تموز، خصوصا اننا كلنا يذكر كم كان حجم المؤامرة على لبنان وعلى مقاومته داخليا وخارجيا".

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