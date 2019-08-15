بو جودة: مدعوون دائما لنكون بحال إصغاء إلى كلام الرب والعمل بمقتضاه

لفت راعي أبرشية ​طرابلس​ المارونية المطران ​جورج بو جودة​، إلى أنّ "تكريمنا للعذراء مريم وتطويبنا لها، لا يقومان فقط على الأمور العاطفية المادية، بل يتعدّاها إلى البعد اللاهوتي، لأنّ ​المسيح​ لم يتوقّف عند الأمومة الجسديّة بل تعدّاها إلى الأمومة الروحيّة، ولأنّ حياة أمه مريم على الأرض كانت باستمرار حياة إصغاء لكلام الرب والعمل بمقتضاه".

وشدّد خلال ترؤسه قداسًا لمناسبة عيد انتقال ​السيدة العذراء​، في ​كنيسة السيدة​ في بلدة مراح السفيرة في ​قضاء المنية​ - ​الضنية​، على "أنّنا مدعوون دائمًا إلى أن نكون في حال إصغاء إلى كلام الرب والعمل بمقتضاه، فلا يكون إيماننا بالله فقط بالكلام بل بالعمل والحق".