بو جودة: مدعوون دائما لنكون بحال إصغاء إلى كلام الرب والعمل بمقتضاه

لفت راعي أبرشية طرابلس المارونية المطران جورج بو جودة، إلى أنّ "تكريمنا للعذراء مريم وتطويبنا لها، لا يقومان فقط على الأمور العاطفية المادية، بل يتعدّاها إلى البعد اللاهوتي، لأنّ المسيح لم يتوقّف عند الأمومة الجسديّة بل تعدّاها إلى الأمومة الروحيّة، ولأنّ حياة أمه مريم على الأرض كانت باستمرار حياة إصغاء لكلام الرب والعمل بمقتضاه".
وشدّد خلال ترؤسه قداسًا لمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء، في كنيسة السيدة في بلدة مراح السفيرة في قضاء المنية - الضنية، على "أنّنا مدعوون دائمًا إلى أن نكون في حال إصغاء إلى كلام الرب والعمل بمقتضاه، فلا يكون إيماننا بالله فقط بالكلام بل بالعمل والحق".
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