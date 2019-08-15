حمية: اسرائيل تحتفظ بخرائط الألغام لقتل المزيد من أطفالنا

اعتبر عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي معن حمية في تصريح له أنّ "القنبلة العنقودية التي قتلت الطفل علي معتوق في بلدة تول، واحدة من مئات آلاف القنابل التي زرعها العدو الصهيوني لقتل اطفالنا"، مشيرا الى ان "هذا العدو الارهابي لم يُحاكم على مجازره بحق الأطفال في قانا والمنصوري وسحمر وغيرها، وهو يحتفظ بخرائط الألغام لقتل المزيد من أطفالنا".
وراى حمية أن "الحكومة اللبنانية مطالبة بالتحرك الفوري والسريع وعلى كل المستويات، لأن دماء اطفالنا ليست رخيصة، وعلى العدو أن يدفع الثمن غالياً".
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