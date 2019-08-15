بري اتصل بعائلة الطفل علي معتوق معزيا

اتصل رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ بعائلة الطفل ​علي عباس​ معتوق وقدم التعازي باستشهاد الطفل الذي قضى امس بفعل ​انفجار​ ​قنبلة​ عنقودية من مخلفات ​اسرائيل​ في منطقة تول النبطية.

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