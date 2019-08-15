ميقاتي: لا يمكن تجاوز الإعتراضات شمالا بشأن مكب النفايات في تربل

شدّد رئيس كتلة "الوسط المستقل" النائب ​نجيب ميقاتي​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّه "لا يمكن تجاوز الإعتراضات الّتي حصلت شمالًا بشأن موضوع مكب ​النفايات​ في تربل، والمطلوب كما سبق وقلنا، إجراء مسوحات بيئيّة شفّافة لإقامة أي مطمر، بالتزامن مع إقرار ​الحكومة​ مخطّطًا توجيهيًّا عامًّا للمطامر ومصانع الفرز والتدوير بمعايير عادلة لا تميّز بين المناطق بإشراف هيئة رسميّة لإدارة النفايات".

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