ركّز عضو "الجمهورية القوية" النائب ​عماد واكيم​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "في ظلّ عدم وضع رؤية شاملة وإدارة متكاملة للنفايات الصلبة، وفي ظلّ عدم البدء بشكل منفصل بخطة توعية ومباشرة عمليّة فرز النفايات من المصدر لتخفيف الكميات، عبثًا تحاولون وستبقى الأزمة إلى ما شاء الله".

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كانت هذه تفاصيل خبر واكيم: لفرز النفايات من المصدر ووضع رؤية شاملة وإلا ستبقى الأزمة إلى ما شاء الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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