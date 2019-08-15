أسامة سعد: المواجهة بلا جدوى إن لم تكن وطنية جامعة

لفت الأمين العام لـ"التنظيم الشعبي الناصري" النائب ​أسامة سعد​، إلى أنّ "القوي في طائفته يحكم. كان ذلك شعار العهد، الشعار أفلت العصبيّات وصادر ال​سياسة​"، لافتًا إلى أنّ "الشعار يؤسّس لفصول جديدة من الانهيارات في هياكل الدولة".

وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "ذلك كان أخطر من كلّ ما يُحكى ويُكشف عن فساد وصفقات وسرقات"، مشدّدًا على أنّ "المواجهة بلا جدوى إن لم تكن وطنيّة جامعة".