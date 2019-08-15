حركة أمل: ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة كانت وستبقى صمام أمان لبنان

أكد المكتب السياسي لحركة أمل أن "عناصر القوّة اللبنانية المتمثلة بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، كانت وستبقى صمّام أمان لبنان وعنوان حمايته من مخاطر الاطماع الصهيونية الواضحة بأرضه وثرواته ودوره"، داعيا الى "إبعاد هذه الثلاثية عن أي سجال سياسي أو خلاف داخلي ووجوب تأمين مستلزمات الدعم والقوة لها".
وشدد المكتب السياسي في بيان له بذكرى حرب تموز 2006 على ان "حركة أمل ستبقى العين الحارسة وجرس الإنذار المبكر لمواجهة أية محاولة للإستفراد بلبنان، أو العمل من قبل إسرائيل وحلفائها على سلب أو اقتطاع أو استمرار احتلال أية حبة تراب من ارضه أو كوب من مياهه"، محذرا من "خطورة الإستغراق بالقضايا الداخلية على اهميتها، وإهمال المخاطر الدائمة على لبنان المصالح والصيغة التي تعمل اسرائيل على فرضها، واهمها موضوع التوطين، وتصفية القضية الفلسطينية على حساب لبنان والشعب الفلسطيني والأمة".
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