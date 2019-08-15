قداس في بكفتين الكورانية لمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

احتفلت الطوائف ​المسيح​ية في ​قضاء الكورة​ بعيد رقاد ​السيدة العذراء​، فأُقيمت للمناسبة الصلوات والقداديس.

ففي دير سيدة بكفتين، ترأس رئيس الدير الأرشمندريت غريغوريوس اسطفان القداس الاحتفالي، ولفت في عظته إلى أنّ "نقاوة ​مريم العذراء​ وطبيعتها الروحيّة والجسديّة جعلها والدة المسيح وحملته بإحشائها حيث أخذ صفة الإنسان".

وأوضح أنّ "بتوليتها وعذريّتها جعلاها رئيسة القديسين، ولهذا فإنّ انتقالها أيضًا سيكون مميّزًا"، مؤكّدًا "ضرورة الصلوات للأحياء جميعًا وللأموات".

أمّا المتروبوليت افرام كيرياكوس، فكان قد ترأس السهرانية الّتي أُقيمت في الدير.