جاويش أوغلو: هناك مسائل يتعين تحديد تفاصيلها ضمن اتفاق المنطقة الآمنة بسوريا

أكّد وزير الخارجية التركية ​مولود جاويش أوغلو​، أنّ "هناك مسائل يتعيّن تحديد تفاصيلها ضمن الاتفاق التركي- الأميركي حول المنطقة الآمنة ب​سوريا​"، مشدّدًا على "ضرورة إخراج تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا " الإرهابي من شرق ​الفرات​".

ولفت في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيرته السيرالونية نبيلة تونس، في العاصمة ​أنقرة​، إلى أنّ "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ وعد بأن يكون عمق المنطقة الآمنة 20 ميلًا"، مركّزًا على أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ تواصل تزويد التنظيم الإرهابي (ي ب ك/ بي كا كا) بالسلاح".

وأعلن جاويش أوغلو أنّ "أي تكتيك للمماطلة من جانب الولايات المتحدة لن يكون مقبولًا. مع الأسف لجأوا إلى المماطلة في "منبج" ولم يلتزموا بوعودهم".