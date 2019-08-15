جاويش أوغلو: هناك مسائل يتعين تحديد تفاصيلها ضمن اتفاق المنطقة الآمنة بسوريا

أكّد وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو، أنّ "هناك مسائل يتعيّن تحديد تفاصيلها ضمن الاتفاق التركي- الأميركي حول المنطقة الآمنة بسوريا"، مشدّدًا على "ضرورة إخراج تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا " الإرهابي من شرق الفرات".
ولفت في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيرته السيرالونية نبيلة تونس، في العاصمة أنقرة، إلى أنّ "الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعد بأن يكون عمق المنطقة الآمنة 20 ميلًا"، مركّزًا على أنّ "الولايات المتحدة الأميركية تواصل تزويد التنظيم الإرهابي (ي ب ك/ بي كا كا) بالسلاح".
وأعلن جاويش أوغلو أنّ "أي تكتيك للمماطلة من جانب الولايات المتحدة لن يكون مقبولًا. مع الأسف لجأوا إلى المماطلة في "منبج" ولم يلتزموا بوعودهم".
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