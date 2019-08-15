سفير الصين بلندن: لن نقف مكتوفة الأيدي إذا تفاقمت الأزمة في هونغ كونغ

شدّد السفير ​الصين​ي في ​بريطانيا​ ليو شياو مينغ، على أنّ "الصين لن تقف مكتوفة الأيدي، ولديها الإمكانات لإعادة الهدوء بسرعة، إذا خرجت الأزمة في ​هونغ كونغ​ عن السيطرة"، موضحًا أنّه "إذا تدهور الوضع وتحوّل إلى اضطرابات لا تقدر حكومة المنطقة الإدارية الخاصة السيطرة عليها، فنحن لدينا حلولًا كافية وقدرة كافية لقمع الاضطرابات بسرعة".

وشدّد على "وجوب تقديم مرتكبي أحداث ​العنف​ الأخيرة والأنشطة الإجرامية المناهضة للصين في هونغ كونغ".

وتجتاح هونغ كونغ منذ نحو شهرين، ​احتجاجات​ وتظاهرات ضخمة ضدّ تعديل قانون مثير للجدل يسمح للسلطات بتسليم مطلوبين لبكين.