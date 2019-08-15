رئيس القضاء الإيراني: حدود كردستان تحظى بمستوى عال من الأمن

أكّد رئيس السلطة القضائية الإيرانية آية الله ابراهيم رئيسي، أنّ "حدود كردستان غرب إيران تحظى بمستوى عال من الأمن".
ولفت في تصريح صحافي، عقب وصوله إلى مطار "الشهداء" في مدينة سنندج مركز محافظة كردستان، على أنّ "جهاز القضاء لن يتحمّل ولن يقبل أدنى زعزعة للأمن فيها"، مركّزًا على أنّ "في ظلّ التضحيات المبذولة، يتمتّع مواطنونا في هذه المنطقة بالأمن التام وهو الأمر الّذي يساعد عمليّة التنمية فيها".
وشدّد على أنّه "يتمّ متابعة عمليّة التنمية في المحافظة، حيث أنّ الهدف الأساس يجب أن يكون توفير فرص العمل ومعالجة البطالة وازدهار الإنتاج".
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