العمليات المشتركة العراقية: قرار بتحقيق شامل حول حادث انفجار مخزن الأسلحة في معسكر الصقر

أعلنت غرفة العمليات المشتركة ​العراق​ية، في باين، عن قرار بتحقيق شامل حول حادث انفجار مخزن الأسلحة في معسكر الصقر جنوب بغداد، بالإضافة إلى تعويض المتضررين عن الخسائر البشرية والأضرار المادية.

وشددت غرفة العمليات المشتركة العراقية على أن أي مخزن سلاح غير نظامي سيتم التعامل معه وفق القانون.