بري: اللبنانيون مدعوون الى التمسك بكل العناوين التي صنعت النصر

اشار رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ الى انه "كما صنع ​لبنان​ في مثل هذا اليوم إنتصاره فأن اللبنانيين اليوم وفي كل لحظة مدعوون الى التمسك بكل العناوين التي صنعت ذلك النصر المبين، ​المقاومة​ و​الجيش​ والشعب"، مضيفا:"دائماً وابداً في مواعيد النصر، الصوت والصدى للمقاومين".

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