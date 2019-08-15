علمت ​النشرة​ ان حريقا اندلع عند الحدود الجنوبية في محلة كروم المراح في خراج ​ميس الجبل​ - قضاء مرجعيون، مما ادى إلى ​انفجار​ ثلاثة ألغام بمحاذاة السياج التقني من مخلفات ​الجيش الاسرائيلي​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: حريق أدى الى إنفجار ثلاثة ألغام من مخلفات الجيش الاسرائيلي في ميس الجبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.