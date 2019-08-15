شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"قوى البرلمان": الدولة جادة فى تهيئة مناخ صالح للاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تتخذ العديد من الإجراءات لتشجيع الاستثمار وتوفير المناخ الآمن للاستثمار فى مصر، وصدرت تشريعات تساعد على تهيئة مناخ صالح للاستثمار.

وأضاف "أبو خضرة"، أن اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتذليل العقبات والمعوقات أمام المستثمرين يؤكد جدية الدولة والإرادة الحقيقية لبناء الوطن والنهوض بالاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن هناك ضرورة لمواصلة هذه الإجراءات والعمل بشكل دائم على حل وتذليل أى معوقات تشريعية أو تنفيذية.

Advertisements

وطالب "أبو خضرة"، بإصدار قانون العمل الجديد والذى سيكون له دور مؤثر فى دعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمار، فهذا القانون يتعلق بقطاع مهم هو القطاع الخاص الذى يمثل عنصر رئيسى فى الاقتصاد المصرى، ويضم ملايين العاملين.