شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن آخر لقاء بين الإخوان والسلفيين قبل 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - معلومات هامة كشف عنها ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية فى المقال الذى نشره مؤخرا حول اللقاء الذى جمع قيادات الدعوة السلفية بالإخوان قبل الإطاحة بمحمد مرسى فى 30 يونيو، وفيما يلى أبرز المعلومات عن هذا اللقاء كما ذكرها ياسر برهامى :

1- أول لقاء مع قيادات "مكتب الإرشاد" في مقر الدعوة بالإسكندرية

2- طالبت قيادات الدعوة السلفية بضرورة تغيير الخطاب التكفيري العنيف الذي صار مُستَعمَلًا في معظم فعاليات الجماعة ومؤيديها، واللقاءات الإعلامية لقياداتها وممثليها

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3- "محمود عزت" قال أثناء اللقاء عن المشاركين فى 30 يونيو:"إنهم والله يحاربون الإسلام!"،

4- نصحت الدعوة السلفية بعدم تعيين أي محافظ من"الإخوان"؛ لتلافي السخط الشعبي.

5- في آخر ذلك اليوم صدرت حركة المحافظين وأُعلِنَت، وكان جميع المحافظين الجُدُد من "الإخوان".