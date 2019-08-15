وكيل النواب يستعرض إنجازات البرلمان خلال الدور الرابع: ناقشنا نحو 600 قانون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن ما أنجزه البرلمان شاهد على تقييمه، وإن مجلس النواب ناقش نحو 600 مشروع قانون، وعدد كبير من بيانات العاجلة وطلبات الإحاطة، فضلاً عن كم الملفات التى ناقشها داخل اللجان النوعية، إلى جانب دور البرلمان على الأرض من خلال الزيارات الميدانية التى نظمها فى محافظات الجمهورية.
وأضاف "وهدان" في تصريح له، أن الزيارات الخارجية لعدد كبير من دول العالم لتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية كانت هي الأخرى جهد كبير يُضاف إلى عمل البرلمان، متابعاً، : "ولكن بعض الناس ترى مجلس النواب بالخلفية القديمة، لا زالت تعتقد أن عضو مجلس النواب بإمكانه عمل تعيينات والحصول على 10 تأشيرات حج، ولكن اليوم أصبح نقل الموظف من وزارة لأخرى يحتاج لشروط قاسية".
وأكد وكيل البرلمان، أنه لم يعد لعضوية مجلس النواب اليوم أى مزايا ولا أى منح، وقديماً كان هناك حزب الحكومة وحكومة الحزب، لكن البرلمان اليوم كتلة سائلة بدون أغلبية.
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