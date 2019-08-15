"حشيش المصيف".. سقوط عاطل بـ6 كيلو مخدرات في رأس البر

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم
ألقت قوات الأمن بدمياط، اليوم الخميس، القبض على عاطل متهم بترويج المواد المخدرة على رواد مدينة رأس البر، مستغلا عطلة عيد الأضحى المبارك.
وتمكنت قوة من مكتب مكافحة المخدرات من ضبط "أحمد. د' مقيم بقرية الشعراء بمركز دمياط، عاطل، خلال دخوله من بوابة المدينة، وتبين أن بحوزته 6 كيلو حشيش.
وأمام جهات التحقيق، اعترف المتهم بحيازة الممنوعات لترويجها على زبائنه، وجرى تحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة.
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