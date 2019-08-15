استئصال 9 أورام لوفية من رحم طفلة بمستشفى التأمين الصحي ببنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

نجح فريق طبي بمستشفى التأمين الصحي ببنها برئاسة الدكتور أحمد النني استشاري أمراض النساء والتوليد، في استئصال 9 أورام لوفية من رحم طفلة تبلغ من العمر 16 عاما.

كانت "س. م" تعاني من آلام مبرحة وتضخم بالبطن مع زيادة نسبة نزيف الدم خلال الدورة الشهرية، وبعمل أشعة تليفزيونية وسونار على البطن تبين وجود عدة أورام لوفية في الرحم ومنطقه البطن، وجرى استئصال 9 أورام متلاصقة تزن نحو 6 كيلو جرام.

وقال النني، في بيان صحفي اليوم، إن الأورام منتشرة بين كثير من السيدات، وتأتي بسبب زيادة نسبة الأستروجين في الجسم والأورام تسبب الإجهاض المتكرر وأحيانا العقم، مشيرًا إلى أنه نجح في استئصال الورم دون المساس برحم الطفلة وأنها أصبحت بحالة جيدة.